Supportare le associazioni no profit – Medici senza frontiere donazioni

Per ONG si intende un’organizzazione senza fini di lucro che non dipende dal governo degli stati. In genere si tratta di organizzazione impegnate in missioni umanitarie o comunque attive nel sociale, ma è possibile trovarne di diverse, che perseguono interessi politici o religiose. In genere, esse vengono finanziate attraverso le donazioni di filantropi, tuttavia anche i semplici privati possono contribuire in modi diversi, stanziando il 5×1000 a favore di un’associazione non governativa, ad esempio. Negli ultimi anni, anche molti utenti internet si sono mostrati disponibili ad effettuare donazioni online per supportare diversi progetti di associazioni attive nel sociale. Infatti, donare significa incrementare i progetti a scopo benefico e permettere agli enti di continuare la loro attività di beneficenza.

Come supportare le associazioni no profit

Se vuoi sapere come fare donazioni alle diverse associazioni, devi comprendere quali sono i metodi di pagamento più diffusi. Ad esempio, è possibile inserire i dati della propria carta di credito, come se si volesse fare un acquisto online. In alternativa, dona con PayPal: la maggior parte delle associazioni, infatti, dispone anche di un conto PayPal per consentire donazioni immediate e sicure, con un semplice click. Da un po’ di tempo, anche sui canali social sono stati introdotti dei metodi per le donazioni Italia e negli Stati Uniti, ad esempio su Facebook. Alcune pagine di enti ed organismi no-profit, infatti, sono dotate di un pulsante “fai una donazione” oppure postano sulla loro bacheca degli inviti a donare, anche mediante sponsorizzazioni. In quel caso, è sufficiente cliccare sul link del post per essere reindirizzati direttamente all’area donatori. Ci sono altre associazioni che invece utilizzano altri servizi di pagamento, come Sisal Pay, ed altre che prediligono bonifico bancario. Le associazioni meno importanti, invece, si appoggiano a piattaforme di crowdfunding, ovvero dei siti web preposti alla creazione di raccolta fondi. Inoltre, è possibile anche donare in modo regolare, attraverso la donazione in memoria di una persona scomparsa oppure tramite donazioni ricorrenti.

Come donare in sicurezza

Se vuoi supportare un ente oppure un’associazione no profit, fai donazioni in sicurezza in modo da non mettere a rischio il tuo capitale, anche se si dovesse trattare di piccole somme. La prima cosa da fare è visitare il sito dell’organizzazione, per conoscere i dettagli sulle attività svolte, e su come sono stati impiegati i fondi ricevuti dalle diverse donazioni per dar vita a ciascun progetto. È consigliabile anche leggere sul web le opinioni dei donatori. In caso sussistessero ancora dubbi, è possibile contattare anche l’organizzazione tramite i canali ufficiali. Inoltre, le organizzazioni devono pubblicare in maniera chiara e precisa sui loro canali le informazioni concernenti gli organi di governo e controllo, nonché il bilancio economico, il quale costituisce garanzia di maggiore affidabilità se certificato da una società di revisione indipendente.

A quali organizzazioni donare?

Sono molteplici le organizzazioni ed enti no profit affidabili che mettono a disposizione un’area donatori per poter fare una donazione online sicura. La loro affidabilità è garantita dalla presenza nel settore da molti anni, nonché da campagne informative che permettono di comprendere i progetti in corso che possono essere finanziati mediante gli importi stanziati dai privati. Tra di esse, figura Medici Senza Frontiere, organizzazione non governativa che opera su territorio internazionale dal 1971, ed insignita del premio Nobel per la pace nel 1999. Le attività sono molteplici, in particolar modo di assistenza e supporto per fronteggiare le emergenze mondiali in caso di calamità naturali o conflitti armati che provocano situazioni insostenibili. Inoltre, i medici di MSF, intervengono in caso di pandemie globali e per curare le malattie tropicali. I progetti ai quali contribuire sono distribuiti, attualmente, su 72 Paesi.

