Un nuovo svincolo per Surrau sulla Arzachena-Palau

I lavori sulla Arzachena-Palau.

Inizieranno entro un mese i lavori per la realizzazione dello svincolo sulla strada Arzachena-Palau all’altezza di via Monti Ruju, in località Surrau.

Si tratta di un intervento per la messa in sicurezza e l’ampliamento del tratto richiesto da anni dalle famiglie della zona, che lamentavano la pericolosità e la scarsa visibilità nell’accesso alle abitazioni. La gara di appalto è stata aggiudicata questa settimana per un importo di 140 mila euro. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Fresi.