Taffo funeral services sbarca in Sardegna

Taffo funeral service sbarca in Sardegna, col suo bagaglio carico di battute sulla morte e umorismo nero che spopola sui social. Nelle prossime settimane arriverà la comunicazione ufficiale con la data dell’apertura a Cagliari dell’agenzia funebre romana. Ma, nel frattempo, sarà nell’Isola l’autore del successo di Taffo.

Riccardo Pirrone è il loro social media manager. Il professionista, ceo e digital strategist della agenzia creativa romana KiRweb, presidente dell’associazione nazionale social media manager e artefice del successo sul web dell’agenzia funebre. Pirrone verrà su richiesta dalle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding di Cagliari. Le imprenditrici hanno deciso di inserire l’autore di quei contenuti social così aggressivi e vincenti nel corso per wedding planner organizzato dal 27 al 30 marzo nel capoluogo sardo.

Il corso per wedding planner

Il corso è rivolto a chi desidera mettersi in gioco e investire nell’organizzazione di eventi e feste matrimoniali. Soprattutto a chi vuole acquisire elementi tecnici e operativi di base per programmare, progettare, realizzare e gestire l’intero evento nella piena certezza della riuscita. “Buona parte della nostra comunicazione quotidiana passa attraverso l’uso dei diversi strumenti offerti dal web: post, tweet, foto, emoticon commenti, chat, sponsorizzazioni – spiegano Ghisoni e Murgia – Noi riteniamo fondamentale per un’azienda o un professionista dare un imprinting moderno al proprio operato.

“E proprio grazie alla conoscenza di queste nuove opportunità si può intervenire attivamente per gestire e migliorare la propria reputazione e il proprio business – concludono -. Per questo abbiamo voluto inserire nel nostro corso il Re della comunicazione social Riccardo Pirrone. Del resto noi del settore del wedding abbiamo molto in comune con Taffo: i fiori, l’amore e le promesse di nozze: finché morte non vi separi“.

