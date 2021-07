Taglia da 2mila euro a Buddusò.

Una taglia da 2mila euro per scovare gli autori del veleno sparso nel territorio comunale di Buddusò che ha portato all’avvelenamento di parecchi gatti e cani provocando la morte di alcuni di loro.

La taglia sarà pagata dall’Associazione Italiana Difesa Animali a chi con la sua testimonianza diretta alle forze dell’ordine, con una denuncia firmata, aiuterà a individuare, denunciare e far condannare in via definitiva l’autore o gli autori di tale atto criminale.

Nei giorni scorsi diversi cani e gatti sono morti a Buddusò a causa di bocconi avvelenati da parte di ignoti e numerose sono state le segnalazioni arrivate all’amministrazione comunale, che ha condannato gli episodi. Gli animali domestici sarebbero stati attirati da esche sospette e sono tanti i cittadini che non hanno colto subito il segnale di pericolo per il proprio cane o gatto.

