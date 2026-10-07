Tamponamento fra auto a Olbia, l’incidente in via Boccherini

Un tamponamento tra auto si è verificato in via Boccherini a Olbia.

Incidente stradale questa mattina in via Boccherini, a Olbia, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. L’impatto ha interessato i due veicoli mentre percorrevano la strada.

Fortunatamente, non si registrano conseguenze per i conducenti: entrambi stanno bene e non avrebbero riportato ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia, impegnata nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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