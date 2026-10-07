Acqua, intervento urgente a La Maddalena: ecco le vie interessate

Le vie interessate dai lavori alla rete dell’acqua a La Maddalena.

Intervento urgente sulla rete idrica a La Maddalena. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono impegnate nella manutenzione della condotta di via Pier Capponi, dove si è verificata improvvisamente una dispersione d’acqua. Per consentire ai tecnici di operare in sicurezza è necessario svuotare il tratto interessato e, di conseguenza, interrompere temporaneamente il flusso sulla linea principale. Le operazioni sono iniziate alle 8:45 e, secondo le previsioni, dovrebbero concludersi entro le 13:30.

Coinvolte numerose strade.

Durante i lavori potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica in numerose strade del territorio. Le vie interessate sono: via Trinità, via G. Gellone, via Roma, via Asquer, via Cairoli, via Ilva, via Volturno, via Marco Polo, via Calatafimi, via Petrarca, via Balilla, via Cappellini, via Colonnello Galliano, via Com. Avegno, via B. Sassari, via Aspromonte, via Terralugiana, via Roma, via R. Sanzio, via D. Corti, via Monte Rotondo, via Maggiore Leggero, via A. Volta, via A. Millelire, via Montebello, via Generale Zicavo.

Coinvolte anche via Magenta, via Camillo Benso Conte di Cavour, via A. Viggiani, via T. Zonza, via G. Galilei, via U. Foscolo, via E. D’Arborea, via G. Marconi, via Guerrazzi, via Monte Sinnai, via Razzoli, via Santa Maria, via Primo Longobardo, via Giulio Cesare, via Santo Stefano, via Domenico Millelire, Isola Budelli, via Balbo, via A. Magnaghi, via G. Leopardi, via A. Spano e via Edmondo De Amicis.

Il numero verde messo a disposizione da Abbanoa.

Abbanoa fa sapere che i tecnici lavoreranno per limitare il più possibile la durata dei disagi e, qualora l’intervento venga completato prima del previsto, procedere con il riavvio anticipato dell’erogazione. Il servizio tornerà a pieno regime al termine dei lavori. Nella fase immediatamente successiva alla ripresa dell’acqua, tuttavia, potrebbe verificarsi un fenomeno temporaneo di torbidità dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni. Per eventuali anomalie o segnalazioni relative al servizio idrico è possibile contattare il numero verde Abbanoa 800/022040, attivo 24 ore su 24.

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