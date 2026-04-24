Tamponamento a catena a Olbia, disagi al traffico sulla provinciale

Il tamponamento a catena a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 73, nei pressi di via degli Orti, a Olbia, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento.

Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della provinciale, con le auto che si sarebbero scontrate in sequenza per cause ancora in fase di accertamento. Non si esclude che tra i fattori possano esserci una momentanea distrazione o le condizioni della circolazione in quel momento. Nonostante la dinamica dell’incidente, non si registrano feriti. I conducenti e i passeggeri dei mezzi coinvolti non hanno riportato conseguenze fisiche, ma il fatto ha comunque richiesto l’intervento della Polizia locale per la gestione della viabilità.

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