Incendio nel parcheggio di un hotel a Olbia, distrutte tre auto

L’incendio di tre auto nel parcheggio di un hotel a Olbia.

Un incendio ha interessato nella tarda serata di ieri, 24 aprile, un parcheggio situato nelle vicinanze di una struttura alberghiera a Olbia, dove tre autovetture sono state avvolte dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 23:15, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del locale Distaccamento.

Giunti rapidamente sul posto, gli operatori del 115 hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere il rogo in tempi contenuti. L’azione tempestiva della squadra ha evitato che le fiamme si estendessero ad altri veicoli presenti nell’area di sosta, limitando così i danni alla sola zona interessata.

Al termine dell’intervento, l’area è stata messa in sicurezza mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Gli accertamenti sono attualmente in corso per determinare l’esatta dinamica dell’episodio.

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