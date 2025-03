Dopo il tamponamento fugge, ma perde la targa: l’incidente a Olbia

Fugge dopo un tamponamento a Olbia.

Un tamponamento si è verificato a Olbia, all’altezza del mercato di via Aldo Moro, coinvolgendo un’automobilista che, fortunatamente, non ha riportato ferite. Tuttavia, l’autore dell’incidente si è dato immediatamente alla fuga, lasciando la donna sul posto senza prestare soccorso. Nel corso dell’impatto, però, il fuggitivo ha perso la targa del proprio veicolo, un dettaglio fondamentale per risalire alla sua identità.

Le indagini della Polizia locale con la Polizia Stradale.

La Polizia locale di Olbia, intervenuta prontamente dopo la segnalazione, ha avviato le ricerche per individuare il responsabile. A supporto delle operazioni, è stato richiesto anche l’intervento della Polizia Stradale, già presente nelle vicinanze al momento dell’incidente. Gli agenti hanno avviato i rilievi sul posto e stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per ricostruire l’accaduto e risalire al conducente del veicolo in fuga.

