Tamponi negativi sul set a Trinità.

Nessun nuovo contagio nella troupe, le riprese del film della Sirenetta della Disney possono riprendere. Tutti i 450 tamponi fatti alla popolazione a Trinità d’Agultu sono risultati negativi, nel primo screening ieri sera. Secondo il Dipartimento di prevenzione dell’Area nord dell’Ats Sardegna, il focolaio del Covid, quindi, è stato isolato.

Da ieri nel paese della Gallura, dove è presente la troupe del film La Sirenetta della Walt Disney, è scattato, però, il coprifuoco per dieci giorni. A Trinità d’Agultu si contano attualmente 26 positivi e un centinaio di persone in quarantena.

Come si sa, i focolai sono due: uno nell’albergo dell’Isola Rossa, dove soggiorna la troupe Disney e il secondo in un locale pubblico, che era sempre frequentato dagli operatori del film per fare colazione e che aveva interessato quasi una decina persone.

I ciak erano stati sospesi, con due tecnici ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’Aou di Sassari, impegnata a sequenziare i positivi al virus dopo che era emersa una variante “delta”. Occorrerà attendere la prossima settimana, per conoscere gli esiti degli altri tamponi processati. Ci sono due casi anche a Palau. Si tratta di una coppia, che lavora in un’agenzia di autonoleggio ed è entrata in contatto con la troupe Disney. Adesso le riprese riprenderanno a Cala Moresca fino al 30 giugno.

(Visited 115 times, 115 visits today)