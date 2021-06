San Pantaleo tra lavori e ripartenza, la strada riaprirà la prossima settimana

L’incontro tra il sindaco di Olbia e i cittadini.

Il sindaco Settimo Nizzi ha incontrato ieri i cittadini di San Pantaleo, preoccupati rispetto ai lavori in corso nel tratto di strada provinciale di accesso al borgo.

“Entro la prossima settimana apriremo la strada – ha dichiarato il primo cittadino – . Avremmo voluto che i lavori venissero effettuati più rapidamente, ma purtroppo, tra Covid e altre problematiche che, nostro malgrado, spesso interessano i lavori pubblici, i tempi si sono dilatati. Siamo consapevoli dei sacrifici che i nostri concittadini hanno fatto e stanno facendo a causa delle conseguenze sul piano socio-economico della situazione sanitaria e noi ci stiamo adoperando perché le attività commerciali possano tornare immediatamente a vivacizzarsi. San Pantaleo è uno dei fiori all’occhiello del nostro Comune e, se il lavori sono necessari e vanno ultimati, è altrettanto importante la valorizzazione dal punto di vista turistico del borgo. Una volta ultimato e restituito alla città il primo lotto la settimana prossima, i lavori riprenderanno a settembre“.

L’incontro di ieri si è svolto in un clima estremamente sereno. Gli abitanti di San Pantaleo si sono sentiti rassicurati dalla visita del primo cittadino e, certamente, le buone notizie portate dallo stesso, hanno contribuito a rasserenare completamente anche gli animi più agitati.

I lavori di riqualificazione di San Pantaleo, ha ricordato Nizzi, non riguardano solo le infrastrutture per le acque bianche, ma anche l’ampliamento del cimitero, i nuovi parcheggi al campo sportivo e i nuovi marciapiedi. Un impegno notevole per il Comune, necessario a segnare una svolta importante dal punto di vista della fruibilità e della sicurezza, per il borgo turistico.

