Tamponi rapidi per chi arriva in Sardegna da lunedì: l’annuncio del presidente Solinas

Le dichiarazioni del presidente Solinas.

Il presidente della Regione Christian Solinas rilancia la proposta di controlli per chi arriva in Sardegna già dalla prossima settimana. Lo annuncia nel suo intervento durante la trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Radio Uno.

Il presidente ha spiegato che da lunedì si procederà ad effettuare un tampone rapido per chi arriva nell’Isola. “Chi arriva in Sardegna e ha già un certificato di negatività fatto nelle 48 ore prima passerà da un percorso rapido e potrà uscire dall’aeroporto – spiega il governatore – . Chi non ha avuto l’opportunità di farlo deve dedicarci qualche minuto di tempo perchè eseguiremo un tampone rapido accreditato dall’Iss e in pochi minuti avrà il risultato. Se è negativo potrà tranquillamente accedere all’isola, mentre in caso di positività scatteranno i protocolli previsti”.

“Una decisione presa per difendere non solo la salute dei sardi, ma per difendere la salute delle migliaia di persone che vengono in Sardegna per trascorrere una vacanza”, ha concluso il presidente.

