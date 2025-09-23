Coppia di turisti stava lasciando Olbia con una tartaruga nel bagagliaio

23 Settembre 2025

di Pietro Chiaese

Fermati al porto di Olbia con una tartaruga nel portabagagli

Stavano per lasciare Olbia per tornarsene a Formia, ma dai controlli è emerso che quei turisti avevano una tartaruga nel bagagliaio. Reato penale per il furto della tartaruga a anche sanzione perché avevano pure dei sassi.

Mentre si stavano imbarcando dal porto di Isola Bianca sono scattati i controlli dellAutorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Una coppia di Formia, in partenza per Civitavecchia, aveva con sé una tartaruga e alcune pietre prelevate dalle spiagge. Il tutto era stato posizionato all’interno del bagagliaio dell’auto.

“Sul posto sono intervenuti i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia per i relativi accertamenti- spiegano -. Per quanto riguarda i sassi, i passeggeri sono stati sanzionati in base alla Legge Regionale n. 16/2017 “Norme in materia di turismo” la quale prevede che, “Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000”.

“Sempre ai sensi della legge regionale, il furto della tartaruga, che è protetta dalla Convenzione di Washington, costituisce, invece, reato penale“.

