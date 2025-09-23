Il video con due cinghiali maschi a Porto Cervo.
Curiosità a Porto Cervo per due cinghiali intenti ad accoppiarsi davanti ai negozi, la scena di sesso diventa virale. A scatenare la curiosità dei passanti, che hanno filmato il momento, è che si tratta di una coppietta “omosessuale”. A differenza di quanto pensino alcuni, che considerano certi comportamenti “contronatura“, i rapporti tra animali dello stesso genere sono molto frequenti. Sono almeno mille le specie per cui sono stati documentati rapporti tra esemplari dello stesso sesso. Tra i tantissimi esempi, c’è anche l’essere umano. Se servisse un’ulteriore dimostrazione di quanto la natura segua il suo corso, a prescindere da idee e religioni.
Il video hot dei cinghiali ha fatto il giro delle chat di WhatsApp diventando virale. In queste ore, infatti, non si parla di altro che di questo episodio che si è verificato due sere fa, quando i due cinghiali “innamorati” (uno apparentemente più focoso dell’altro) hanno approfittato di un borgo ormai quasi sgombro dal turismo.