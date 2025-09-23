Il New York Post avvisa i suoi lettori del collegamento diretto con Olbia

Nel titolo non c’è scritto Olbia né Sardegna, ma il New York Post celebra il collegamento diretto con la nostra “Blue Zone“. Chi è abituato alle dimensioni degli States o all’estensione della sola New York non trova certo lontana l’Ogliastra dalla Gallura. Potrà giusto scoprire qualche problema sul fronte degli spostamenti interni, tra infrastrutture e trasporto pubblico.

“New York ottiene il primo volo diretto per la famosa “Zona Blu”, dove le persone vivono fino a oltre 100 anni” è il titolo dell’articolo. “Per la prima volta in assoluto, l’anno prossimo, i newyorkesi potranno volare senza scalo con Delta Airlines verso una delle destinazioni più belle e salutari del mondo: la Sardegna, in Italia”. Così comincia il pezzo di Adriana Diaz che annuncia il volo diretto con Olbia. Il test rimanda che al sito della compagnia Delta Airlines e riporta le dichiarazioni di Silvio Pippobello, Ad Geasar all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Nell’articolo si ricorda anche l’iniziativa di Ollolai che lanciò per accogliere i delusi dall’elezione di Trump. Si celebra la Sardegna anche come destinazione finale, non come tappa di viaggio. “Sembra un posto fantastico in cui vivere se qualcuno ha intenzione di dire addio all’America“.

