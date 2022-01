Tassa sulle insegne a Olbia, Nizzi proroga la scadenza della prima rata

Nessun passo indietro sulle tariffe delle insegne a Olbia.

Una proroga, ma la tanto discussa tassa sulle insegne di Olbia si dovrà pagare. Il sindaco Settimo Nizzi ha infatti annunciato uno slittamento della scadenza della prima rata dal 31 gennaio al 31 marzo.

Dopo le proteste delle scorse settimane da parte dei commercianti Nizzi ha voluto stemperare le polemiche, ma ha anche ribadito che non ci saranno passi indietro sulle tariffe.“Era dal 1994 che non aggiornavamo le tasse alle insegne“ ribadisce il primo cittadino, difendendo la sua scelta e spiegando anche come l’aumento nell’area industriale dalla zona 3 alla zona 1 sia stato dovuto al sua trasformazione in una zona commerciale e artigianale con più attività rispetto al passato.

Restano dunque tre le possibilità per le imprese secondo il sindaco: ridurre la dimensione dei cartelli, rimuoverli oppure pagare la tassa prevista. Intanto la protesta dei commercianti non si ferma e sono molte le attività che hanno deciso di smontare o coprire la propria insegna a Olbia.