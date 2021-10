Dalla Cassazione sì alla tassazione delle mance, il caso in Costa Smeralda

La sentenza della Cassazione

Sì alla tassazione delle mance. Lo conferma la Cassazione, che ritiene le mance percepite dai clienti come reddito da lavoro dipendente, per cui vanno tassate.

Questo perché l’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, dopo la riforma Irpef del 2004, assimila come reddito da lavoro dipendente non più solo lo stipendio del dipendente, ma qualunque somma percepita nel periodo di imposta collegata al rapporto di lavoro. Il caso è legato a un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il capo ricevimento di un hotel a 5 stelle in Costa Smeralda.

Grazie alle mance elargite dai clienti, l’uomo aveva evaso circa 84 mila euro in un solo anno. Denaro che non aveva dichiarato. L’ente della riscossione aveva contestato quindi al contribuente di aver aver evaso quelle somme nel 2007, ma il dipendente aveva contestato all’ente che nessuna norma di legge prevede espressamente la tassazione delle mance.

L’uomo aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria della Sardegna, che lo ha accolto considerando le cifre non tassabili, poiché non avrebbero alcuna relazione con il datore di lavoro. Ma la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, accogliendo il suo ricorso, sostenendo che anche le mance ricevute rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito. Gli Ermellini hanno motivato la sentenza basandosi sull’articolo 51, primo comma del Testo Unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), dopo la riforma Irpef del 2004, dove hanno interpretato come tassabili tutte le somme ricevute dal dipendente.

La Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della CTR (Commissione tributaria della Sardegna) Ora, i giudici tributari regionali dovranno riesaminare il caso, valutando l’interpretazione delle norme da parte degli Ermellini. Questa norma potrebbe ora tassare le mance di tutti i lavoratori dipendenti, tranne chi svolge lavoratori occasionali, come ad esempio quelli impiegati a stagione nel settore turistico.