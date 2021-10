Il giovane artista di Olbia Effetto Serra a Monti con un nuovo murales

Il murales a Monti.

Effetto Serra arriva anche a Monti. Il giovane di Olbia Davide Serra, famoso per il murales realizzato a Isticadeddu con i bambini farà un’opera anche nella cittadina della Gallura. Sarà incentrato sul tema dell’inclusione e la salvaguardia ambientale l’opera in scena dal 28 settembre sulla facciata dell’Istituto Comprensivo di Monti.

A dipingere con lui ci sono i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Sulla facciata della scuola, il disegno sarà il più grande mai realizzato per il giovane artista, sviluppato su 22 metri di lunghezza mettendo in scena un paese immaginario, come un grande parco giochi a colori.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto accoglienza dall’Istituto Comprensivo e dal Comune di Monti, in collaborazione con l’associazione Sensibilmente ODV, impegnata in attività culturali volte per l’integrazione sociale delle persone autistiche e si concluderà entro la fine dell’anno scolastico.