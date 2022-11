La Maddalena perde un altro artista: addio al fotografo Tatiano Maiore

Amico di Volonté e testimone della storia, addio a Tatiano Maiore

La Maddalena dice addio a un artista, il celebre fotografo Tatiano Maiore. Pochi giorni dopo la scomparsa di Lia Origoni, l’arcipelago perde un altro suo punto di riferimento nel panorama culturale nazionale. Tatiano Maiore (nella foto di Fabio Presutti) ha messo la sua passione per il fotogiornalismo al servizio di tantissime testate, tra queste Il Mondo, Panorama, L’Espresso, La Nuova Sardegna e il Messaggero sardo. A un passo dagli 80 anni si è spento nella sua Isola a cui l’ha sempre legato una forte passione che non gli ha impedito di viaggiare per documentare i fatti del Novecento.

“Uno dei più grandi fotografi della Sardegna, e tra i più grandi dell’Italia contemporanea”, così lo ricorda lo scrittore maddalenino Giancarlo Tusceri. “Sue mostre si sono tenute, oltre che in Italia, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, a Buenos Aires – ricorda -. I suoi reportage sulla Sardegna e sui personaggi famosi del ’68 sono apparsi in tutti i giornali/riviste più importanti d’Europa e, ovviamente, in Sardegna. De la Nuova Sardegna fu un importante collaboratore fin dai tempi degli americani. Con me effettuò due lunghi viaggi in Corsica, ai tempi delle sanguinose rivolte contro i reparti cs di Parigi”.

“Amico personale di Gian Maria Volonté e di una serie di grandi personaggi del cinema, della politica e del teatro, entrò in crisi con la morte di alcuni suoi straordinari amici del mondo della fotografia come Mario Dondero e altri”. Il legame tra Tatiano Maiore è il maddalenino acquisito Volonté è proseguito con la figlia, che gli ha dedicato i suoi pensieri. “Anche Tatiano non c’è più: fotografo, poeta e filosofo. Eppure resta – scrive Giovanna Gravina -. Grazie per quanto ha donato anche a me. Che ne resti la memoria, per tutti, attraverso i suoi tanti e meravigliosi ‘scatti’ in bianco e nero (compreso il ritratto di Gian Maria che usiamo da anni a La Valigia)”.

