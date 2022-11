Riapre il centro diurno per i minori, nuova organizzazione ad Arzachena

Nuova vita per il centro diurno ad Arzachena

Riapre con una nuova organizzazione il centro educativo diurno per minori nel Comune di Arzachena. Offre supporto alle attività scolastiche grazie a educatori professionali della società municipalizzata Ge.se.co. Il servizio provvede ad attività di sostegno per lo svolgimento dei compiti anche per minori con certificazioni riconosciute Adhd, Bes, Dsa. Da lunedì 7 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione. Il bando resta aperto tutto l’anno, così da inserire eventuali nuovi iscritti fino al raggiungimento dei posti disponibili. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Servizi sociali del Comune di Arzachena.

“Abbiamo introdotto delle novità per questo servizio a supporto delle famiglie di Arzachena – spiega l’assessore Alessandro Careddu -. La fascia di età degli ammessi è ampliata. Con questa riorganizzazione potremo accogliere bambini e adolescenti dai 6 ai 16 anni, anziché a fino a 13 anni. Inoltre, le classi saranno strutturate con massimo 20 alunni ciascuna a cui verranno assegnati due educatori, uno ogni 10 bambini. L’apertura del centro è prevista 4 volte la settimana con diversi orari per facilitare l’adesione in risposta alle esigenze espresse negli anni dalle famiglie”.

Il centro educativo diurno per minori – in via Crispi 5 – sarà aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15:00 alle 19:00, per tutto l’anno scolastico. Sul sito www.comunearzachena.it sono scaricabili l’avviso e il modulo di iscrizione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui