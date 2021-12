5 tecniche di hacking che devi conoscere

Quando gli hacker si propongono di attaccare individui o organizzazioni, hanno una vasta selezione di tecniche di hacking, strumenti e competenze tecniche a loro disposizione. Supponiamo che tu voglia mantenere te stesso e la tua famiglia al sicuro, impara i metodi di hacking più comuni e armati con gli strumenti giusti. In questo caso, sarete in grado di identificare le vulnerabilità e fermare gli aggressori sulle loro tracce.

La maggior parte delle definizioni di hacking definiscono l’hacking come l’uso e lo sfruttamento di vulnerabilità e bug per penetrare nei sistemi informatici e accedere a dati che altrimenti non sarebbero disponibili.

Ecco alcuni dei tipi più comuni di hack, secondo gli esperti di sicurezza online di https://it.vpnwelt.com/

Falso WAP

In un falso attacco WAP (Wireless Access Point), l’hacker installa un router wireless con un nome convincentemente legittimo in un luogo pubblico dove la gente potrebbe connettersi. Una volta che lo fanno, l’hacker può monitorare e persino cambiare le connessioni internet per rubare dati sensibili o costringere gli utenti a scaricare malware sui loro dispositivi.

Esca e scambio

Un attacco bait and switch utilizza una via relativamente affidabile – la pubblicità – per ingannare gli utenti a visitare siti dannosi. Quanto un hacker può farla franca dipende dalla rete pubblicitaria che utilizza. Gli inserzionisti più noti come Facebook e Google hanno diverse salvaguardie per prevenire questo comportamento, ma anche loro non sono perfetti al 100%. Una volta che hai cliccato sull’annuncio, l’attaccante può utilizzare diversi altri attacchi per compromettere il tuo sistema, come il download di malware, il clickjacking o il blocco del browser.

Riutilizzo delle credenziali

Questo attacco può seguire una violazione dei dati in un server che ospita le informazioni di accesso di molti utenti. Funziona sotto il presupposto che molte persone usano la stessa password su più siti, purtroppo è vero. Dopo aver utilizzato una vulnerabilità per accedere alle informazioni di login, l’hacker può utilizzare la stessa parola su un sito web più sensibile per accedere a informazioni più dannose.

Iniezione SQL

Questo potente metodo di hacking prende di mira le vulnerabilità nei siti web relativamente insicuri. Nei sistemi non sicuri che utilizzano il linguaggio di programmazione SQL, gli hacker possono inserire del codice nei campi di testo del sito web che il sito web eseguirà.

Il codice che inseriscono può essere utilizzato per estrarre informazioni dal sito web o dare all’hacker un punto d’appoggio per lanciare ulteriori attacchi. L’iniezione SQL è essenzialmente un attacco al sito web piuttosto che a voi, ma una volta che un hacker ha eseguito con successo un’iniezione SQL, il sito può essere utilizzato per attaccare i suoi visitatori.

Browser locker

I browser locker sono un metodo di hacking comune ma pigro che prende di mira gli utenti che potrebbero non essere molto alfabetizzati tecnologicamente. Dopo aver condotto un utente a un sito dannoso o averne infettato uno legittimo, l’hacker crea un popup che prende il controllo dello schermo e rende difficile o impossibile per l’utente chiuderlo.

Il popup si spaccia per un allarme antivirus e incoraggia gli utenti a visitare un falso link di supporto tecnico o a chiamare un numero falso. La vittima finisce per pagare inconsapevolmente l’aggressore per rimuovere il “virus” dal suo computer.

Come proteggersi dagli hacker

Ecco alcune misure di sicurezza informatica su come proteggersi dagli hacker.

Non saltare gli aggiornamenti. Si è tentati di rimandare gli aggiornamenti per dopo, ma ci si mette a rischio. Gli hacker sfruttano le vulnerabilità note del software e possono usarle per violare il tuo dispositivo. Mantieni sempre il tuo smartphone sicuro aggiornando il sistema operativo e le applicazioni in tempo.

Usa password forti. Una password forte dovrebbe contenere lettere maiuscole e minuscole, insieme a numeri e caratteri speciali. Prova un gestore di password poiché è difficile ricordare password complesse.

Abilita l’autenticazione a due fattori (2FA). Una password non è sufficiente per proteggere la tua vita digitale, quindi combinala con l’autenticazione a due fattori. Quando la 2FA è abilitata, dovrai autenticarti tramite un’app, un token o un SMS, oltre a inserire la tua password.

Non condividere troppo sui social media. I criminali possono visitare i tuoi profili Facebook o Instagram per estrarre il tuo indirizzo email, numero di telefono, titolo di lavoro e connessioni sociali. Queste informazioni possono essere utilizzate per orchestrare attacchi di social engineering e phishing contro di te o contro le persone che ti circondano. Non condividere informazioni personali sui social media e mantieni il tuo profilo privato.

Riduci al minimo il numero di servizi che usi. Usa solo i servizi di cui hai bisogno per ridurre le possibilità di fuga di dati. Non creare un account per un servizio che non hai intenzione di usare.

Usate una VPN. Se vuoi rendere sicure le tue attività online e migliorare la tua privacy, hai bisogno di una VPN. Un’applicazione VPN nasconde il tuo indirizzo IP e avvolge il tuo traffico nella crittografia.