Attive le 223 telecamere a Olbia, la città diventa sicura

Olbia attiva le telecamere.
Per il 2026 Olbia diventa sicura con 223 telecamere. E’ attivo da oggi, 31 dicembre, il sistema di videosorveglianza cittadino che usa tecnologie avanzate. Possono leggere anche le targhe delle auto con un monitoraggio gestito in tempo reale attraverso il collegamento diretto con le centrali operative della Polizia locale e di Stato.
Il sindaco Settimo Nizzi saluta il 2025 con l’aumento della sicurezza in città, dichiarando che si tratta di una grande conquista. L’avvio del sistema è stato approvato oggi con una delibera di Giunta. Grazie a questo sistema di videosorveglianza si contrasteranno i reati, con un occhio particolare a quelli legati alla strada e ai furti.