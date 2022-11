Appello contro la chiusura del Centro trasfusionale di Tempio

“Il Centro trasfusionale dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio, che già dallo scorso luglio ha iniziato a sospendere l’attività, si sta avviando verso la chiusura definitiva”. Il capogruppo M5s in Consiglio regionale, Roberto Li Gioi, insiste sull’importanza del Centro di Tempio. “Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito e probabilmente non ci saranno nei mesi a venire – aggiunge -. Ma il tramonto del centro trasfusionale è collegato alle ultime decisioni dell’Asl 2 della Gallura. Alla richiesta di Ares di presentazione del fabbisogno del personale medico da inserire in organico non ha ritenuto di dover indicare i due medici di Medicina trasfusionale per l’ospedale di Tempio Pausania”.

“Questa mancata comunicazione da parte della Asl Gallura certifica la volontà politica di non riaprire il centro di raccolta sangue ospedaliero attacca Li Gioi -. Un centro fondamentale per l’alta Gallura e la bassa valle del Coghinas che raccoglieva in media 1.200 sacche di sangue all’anno”.

“Entro martedì 8 novembre, la Asl 2 avrebbe dovuto inviare ad Ares l’elenco dettagliato con il numero dei medici da destinare ai diversi reparti degli ospedali galluresi – spiega -. Sulla base del quale predisporre i bandi di concorso, ma la casella relativa alla Medicina trasfusionale è rimasta vuota“.

