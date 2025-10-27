Il sindaco di Tempio ricorda Omar Masia

Il sindaco di Tempio ricorda Omar Masia il giovane che ha perso la vita nell’incidente stradale vicino a L’Agnata.

“La comunità di Tempio Pausania, profondamente colpita per l’improvvisa scomparsa del giovane Omar Masia, si unisce al dolore di Calangianus per una tragedia che lascia senza parole”. Così scrive il sindaco Gianni Addis

Con sincero affetto e commozione” – continua -, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sentito e partecipe cordoglio ai genitori di Omar, alla famiglia Masia, agli amici e a tutta la comunità di Calangianus per la perdita di un giovane solare, il cui sorriso resterà impresso nei cuori di tutti noi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui