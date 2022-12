Tempio, il sindaco Addis tra il futuro col Pnrr e il bilancio di metà mandato

Sindaco e Giunta di Tempio fanno il bilancio di metà mandato

Il sindaco e la Giunta di Tempio Pausania presentano il bilancio di metà mandato. L’appuntamento è per mercoledì 28 dicembre con una conferenza stampa alle 11. “In concomitanza con la fine dell’anno, il sindaco Gianni Addis e la Giunta comunale invitano tutti gli organi di stampa, Tv e radio – si legge in una nota – a un incontro con l’amministrazione cittadina per fare il punto sull’operato svolto in questi oltre due anni di mandato elettorale, in merito alle attività realizzate, a quelle tuttora in corso di attuazione o programmate ma non ancora avviate, con particolare riferimento all’anno 2022, e alle importanti risorse finanziarie reperite, provenienti principalmente dal Pnrr e da finanziamenti regionali”.

