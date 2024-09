Olbia e Bosa in lutto per Gianni, addio al barman di 59 anni

Addio a Gianni Frau.

La città di Olbia è in lutto per la prematura scomparsa di Gianni Frau, morto ieri all’età di 59 anni. Originario di Bosa, era conosciuto grazie al suo lavoro come barista al Blu Marine in viale Italia. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito i suoi amici, colleghi e clienti abituali del locale.

Gianni Frau lascia nel dolore la figlia Letizia, la sorella, i fratelli, la compagna, i nipoti e tutti i familiari, che ne piangono la perdita. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato per la sua disponibilità e il suo sorriso sempre caloroso.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 16:30 nella chiesa del Carmelo a Bosa, sua città natale. La cerimonia sarà l’occasione per un ultimo saluto e per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un caro ricordo nella vita di chi lo ha incontrato. In questo momento di grande tristezza, le città di Olbia e Bosa si stringono attorno alla famiglia di Gianni, offrendo il proprio sostegno e le più sincere condoglianze.

