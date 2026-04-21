Allarme violenza a Olbia, un altro arresto per tentato omicidio in un night

Carabinieri Olbia

21 Aprile 2026

di Marcello Zasso

Dopo venti giorni un altro tentato omicidio in un night di Olbia

Nuovo tentato omicidio in un night di Olbia: uomo aggredito, accoltellato e abbandonato per strada da tre persone. I carabinieri ne hanno arrestato una, 43enne egiziano, e stanno dando la caccia ai due complici. Venti gironi prima c’era stato un altro tentato omicidio in un altro night, in quel caso sono arrivati l’arresto di un 25enne e la chiusura per 15 giorni del locale.

Picchiato, accoltellato e abbandonato fuori dal locale

Ma l’aggressione del 25 marzo non è stata un episodio isolato nelle notti di Olbia. Il 14 aprile in un altro night c’è stato il delirio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri è scoppiata una rissa fra alcuni avventori e la situazione è degenerata. In tre si sono avventati contro di uno colpendolo con calci e pugni e con uno sgabello. In quelle fasi concitate il 43enne egiziano avrebbe anche estratto un coltello e colpito la vittima alla schiena e alle spalle. Non solo, i tre lo avrebbero peso di peso e trascinato fuori dal locale e abbandonato sul marciapiede.

Lì lo avrebbe notato un passante e sarebbe scattato l’allarme col successivo trasferimento al Pronto soccorso. Da lì le dimissioni con sette giorni di cure e il contestuale avvio delle indagini da parte dei carabinieri, sotto la guida della Procura di Tempio. Grazie agli impianti di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti è arrivata l’individuazione del 43enne. Lunedì 20 aprile i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. Ora si trova in carcere e i militari sono sulle tracce degli altri due aggressori. Come capitato per l’altro episodio nell’altro night è possibile che arrivino provvedimenti anche per il locale teatro di questa aggressione. Proprio oggi è arrivato un altro provvedimento del questore di Sassari che ha disposto la chiusura di un locale dopo un arresto per spaccio.

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