Allarme violenza a Olbia, un altro arresto per tentato omicidio in un night

Dopo venti giorni un altro tentato omicidio in un night di Olbia

Nuovo tentato omicidio in un night di Olbia: uomo aggredito, accoltellato e abbandonato per strada da tre persone. I carabinieri ne hanno arrestato una, 43enne egiziano, e stanno dando la caccia ai due complici. Venti gironi prima c’era stato un altro tentato omicidio in un altro night, in quel caso sono arrivati l’arresto di un 25enne e la chiusura per 15 giorni del locale.

Picchiato, accoltellato e abbandonato fuori dal locale

Ma l’aggressione del 25 marzo non è stata un episodio isolato nelle notti di Olbia. Il 14 aprile in un altro night c’è stato il delirio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri è scoppiata una rissa fra alcuni avventori e la situazione è degenerata. In tre si sono avventati contro di uno colpendolo con calci e pugni e con uno sgabello. In quelle fasi concitate il 43enne egiziano avrebbe anche estratto un coltello e colpito la vittima alla schiena e alle spalle. Non solo, i tre lo avrebbero peso di peso e trascinato fuori dal locale e abbandonato sul marciapiede.

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Lì lo avrebbe notato un passante e sarebbe scattato l’allarme col successivo trasferimento al Pronto soccorso. Da lì le dimissioni con sette giorni di cure e il contestuale avvio delle indagini da parte dei carabinieri, sotto la guida della Procura di Tempio. Grazie agli impianti di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti è arrivata l’individuazione del 43enne. Lunedì 20 aprile i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. Ora si trova in carcere e i militari sono sulle tracce degli altri due aggressori. Come capitato per l’altro episodio nell’altro night è possibile che arrivino provvedimenti anche per il locale teatro di questa aggressione. Proprio oggi è arrivato un altro provvedimento del questore di Sassari che ha disposto la chiusura di un locale dopo un arresto per spaccio.

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