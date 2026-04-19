Per 15 giorni resterà chiuso un night di Olbia

Dopo un tentato omicidio arriva il provvedimento del questore di Sassari: chiuso per 15 giorni un night a Olbia.

Sabato 18 aprile i carabinieri di Olbia hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza de locale emesso dal questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua. Nelle ultime settimane in quel ci sono stati gravi disordini e situazioni ritenute un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dagli accertamenti è emerso che il night fosse anche abituale ritrovo di pregiudicati.

L’episodio più grave si è verificato la notte del 25 marzo con un tentato omicidio. All’interno del night club, durante una lite scoppiata per futili motivi, un giovane tunisino avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte un altro cliente al volto, al torace e all’addome. Il 17 aprile per l’uomo è scattato l’arresto da parte dei carabinieri. La gravità dei fatti e gli elementi raccolti hanno consentito ai militari di richiedere il provvedimento al questore ed è arrivata la chiusura per i prossimi 15 giorni. In due giorni si è chiusa la vicenda con l’arresto per tentato omicidio e il locale che resterà sbarrato per due settimane

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