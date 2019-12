Tentato omicidio all’esterno di un locale: accoltellato un 30enne

I carabinieri sulle tracce dell’aggressore.

Poteva finire in tragedia, come è successo solo pochi giorni fa a Sassari, la lite che ha portato all’accoltellamento di un 30enne a Bitti nel nuorese.

Pasquale Zucca è stato accoltellato ieri mattina dopo le 6 all’esterno di un locale, due colpi che fortunatamente non hanno provocato ferite profonde e non hanno danneggiato organi vitali. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale di Nuoro.

I carabinieri in queste ore stanno cercando di ricostruire quanto accaduto sentendo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena per identificare il responsabile dell’aggressione nell’attesa di sentire anche la vittima. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il 30enne sia intervenuto per sedare una lite in corso tra 2 gruppi di ragazzi.

