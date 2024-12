Le segnalazioni sulla tessera del tifoso dei giovani tifosi nati nella provincia di Olbia-Tempio, le risposte della Juventus.

Alcuni giovani nati tra il 2005 e il 2016 nella provincia, ormai soppressa, di Olbia-Tempio, hanno segnalato a Galluraoggi di non essere riusciti a ottenere la tessera del tifoso dalla propria squadra del cuore. In particolare una tifosa 15enne di Olbia ha esternato tutta la propria delusione per non poter assistere alla partita Cagliari-Juventus nello spicchio dell’Unipol Domus riservato ai tifosi bianconeri: la Juventus per lei non è riuscita a emettere la tessera.

Il problema è dovuto a un disallineamento tra i sistemi informatici delle società – che spesso prevedono la campi con scelta obbligata, tra cui quello della provincia di nascita -, e i database delle questure. Per le questure, i ragazzi sono nati in provincia di Sassari, ma negli elenchi della provincia di Sassari non risultano, perché sono nati quando esisteva la provincia di Olbia-Tempio. Il problema non riguarda solo l’ex provincia di Olbia-Tempio, ma anche altre province ormai soppresse e non riguarda solo la squadra bianconera.

La spiegazione della Juventus.

A spiegarlo è l’ufficio stampa della Juventus: “Il database della questura è aggiornato al 2015 e non recepisce le modifiche intervenute nel frattempo. Il disallineamento tra i dati della questura e quelli recepiti dal sistema di iscrizione delle squadre non consentono la verifica incrociata dei dati“. Verifica che dovrebbe essere automatica, e in tempo reale, ed è finalizzata al riscontro dell’assenza, per il richiedente, di eventuali iscrizioni ostative come provvedimenti di Daspo.

Le possibili soluzioni.

Purtroppo attualmente i controlli devono essere fatti con le procedure classiche – istanza di accesso agli atti, estrazione di copia, controllo -. “Anche se si può fare tutto dal portale della questura, la verifica attualmente va fatta manualmente, ed è impossibile soddisfare tutte le richieste in questo modo – spiega l’ufficio stampa della Juventus -. Speravamo di potervi dare una buona notizia, ma stiamo ancora lavorando alla soluzione“.

Un modo veloce ed efficace per permettere anche ai giovani nati nella provincia di Olbia-Tempio di ricevere la tessera del tifoso, potrebbe essere, ad esempio, l’aggiornamento dei dati della questura, ma si sa, la burocrazia è una macchina lenta.

