Tirrenia e Moby, il personale sanitario viaggia gratis anche in Sardegna

Il ringraziamento per il personale sanitario.

Moby, Tirrenia e Toremar faranno viaggiare gratis medici, infermieri, addetti ai servizi di pulizia delle strutture, addetti alla mensa degli ospedali e a tutti gli operatori e volontari sanitari che stanno combattendo il coronavirus. Le destinazioni disponibili sono Sardegna, Sicilia, Elba e Corsica al netto di tasse, diritti e competenze.

L’offerta è valida per prenotazioni fino al 15 giugno 2020 e per viaggi effettuati entro il 2020. Per ottenere lo sconto è necessario che nella prenotazione e nel viaggio sia incluso almeno un bambino (da 4 a 11 anni) o un adulto pagante.

