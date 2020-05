Villetta degli orrori di Arzachena, chiesti 12 anni per i genitori e la zia

Le richieste del Tribunale.

Sono 12 gli anni chiesti dal pubblico ministero del Tribunale di Tempio per i genitori e la zia del bambino segregato e maltrattato ad Arzachena, in quella che è diventata tristemente famosa come la villetta degli orrori.

La triste vicenda era emersa a giugno dello scorso anno quando il bambino, che all’epoca aveva 11 anni, utilizzando un telefono senza sim, era riuscito a chiamare i carabinieri che sono subito intervenuti. Punizioni sistematiche, che prevedevano la segregazione in una stanza al buio per ore dell’undicenne senza il materasso e con solo un secchio per fare i bisogni: è questa la ricostruzione della vicenda.

Dalle successive indagini sono subito emerse le responsabilità dei genitori e poi quelle della zia, considerata la vera e propria “regista” dei maltrattamenti.

(Visited 615 times, 616 visits today)