Todde ha 3.061 voti in più di Truzzu, ma Ivana Russu è fuori dal Consiglio

Todde presidente ma Russu fuori dall’assegnazione dei seggi.

Alessandra Todde verso la proclamazione ufficiale come presidente della Regione, ma Ivana Russu non riesce a entrare in Consiglio. La chiusura dei conteggi alla Corte d’Appello di Cagliari mostra un divario finale di 3.061 voti tra Todde e Truzzu.

Oltre a questo dato atteso, c’era anche la questione dell’assegnazione di un seggio tra Psi, Pd e Movimento Cinque Stelle. Il posto va a Emanuele Matta (M5s del Medio Campidano), lasciando fuori dal Consiglio Martino Canu (Psi del collegio di Nuoro) e la capogruppo del Pd di Olbia Ivana Russu.

La mancata inclusione di un dodicesimo consigliere del Partito Democratico avrebbe limitato il numero di assessori che il partito avrebbe potuto reclamare nella Giunta Todde a tre anziché quattro. La determinazione dei seggi giunge mentre Alessandra Todde si dirige verso Oristano, dove incontrerà per la prima volta tutti gli eletti della coalizione. Una volta che ci sarà la proclamazione ufficiale degli eletti, la presidente Todde avrà venti giorni di tempo per convocare la prima seduta del Consiglio regionale, durante la quale presenterà la sua Giunta.

