In Gallura un elettore su quattro ha votato Pd alle Regionali

Oltre 12mila voti sono un buon risultato per il Pd, alle Regionali risulta il primo partito della Gallura. La percentuale finale è stata del 19,2%, praticamente domenica 25 un elettore su cinque ha scelto il partito di Elly Schlein. Il Partito democratico Olbia-Tempio ha indetto una conferenza stampa per sabato 2 marzo alle 10.30 nella sede di via Danimarca 17, a Olbia. “Sarà l’occasione per analizzare il risultato ottenuto dalla lista della circoscrizione Olbia-Tempio alle elezioni regionali”, annuncia la segretaria provinciale Mariangela Marchio.

Giuseppe Meloni ha trionfato e Ivana Russu è a un passo dall’ingresso in Consiglio con la possibilità che trovi spazio nella Giunta Todde. Non ce l’ha fatta a essere eletto Emiliano Deiana. ha preso più di mille voti Fabio Fresi. Si fermano alle tre cifre Claudia Filippeddu e Tiziana Cirotto, 976 e 966 preferenze. Ecco il conteggio che compare sul sito della Regione Sardegna, in attesa delle verifiche e convalide da parte del Tribunale

Cirotto Tiziana 966 Deiana Emiliano 1.732 Filippeddu Claudia 976 Fresi Fabio 1.078 Meloni Giuseppe 6.751 Russu Ivana 3.074

