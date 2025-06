Tonno non tracciato destinato alla Costa Smeralda: sequestrato

Sequestrato il tonno destinato alla Costa Smeralda.

Un controllo condotto nei giorni scorsi nella zona industriale di Olbia ha permesso alla Polizia Stradale di Olbia, di individuare un trasporto irregolare di tonno surgelato destinato a un noto ristorante della Costa Smeralda.

Durante un servizio di vigilanza e perlustrazione, gli agenti hanno fermato un furgone isotermico, procedendo a un’ispezione del vano di carico refrigerato. La presenza di alcune cassette di polistirolo sigillate, prive di etichettatura e contrassegnate unicamente dalla scritta generica “ristorante”, ha suscitato sospetti immediati.

Il controllo è stato quindi approfondito, e al loro interno sono state rinvenute numerose confezioni sottovuoto contenenti tonno surgelato. Anche queste risultavano completamente prive di indicazioni obbligatorie per legge: nessuna etichetta, nessun riferimento alla provenienza o alla data di confezionamento, se non la scritta “Tonno” vergata a mano con un pennarello, elemento che non soddisfa minimamente i requisiti di tracciabilità alimentare.

In collaborazione con la Capitaneria di Porto di Olbia, gli accertamenti hanno confermato che il prodotto ittico trasportato non era conforme agli standard di sicurezza alimentare previsti dalla normativa vigente. L’assenza totale di informazioni identificative e tracciabili rendeva il tonno non idoneo al consumo umano.

Il carico è stato posto sotto sequestro amministrativo e successivamente affidato a una ditta specializzata per lo smaltimento. Al conducente del veicolo, un cittadino residente a Milano, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro.

