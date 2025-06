Olbia dice addio all’ex maestra Luisa, aveva 97 anni

Addio a Luisa Tolu.

Olbia dice addio a un pezzo di storia. Se ne è andata a 97 anni Luisa Tolu, maestra che ha insegnato a generazioni di bambini in città. Maestra Luisa era un punto di riferimento per i suoi ex alunni, ricordata come una persona dolcissima.

Sono tanti i messaggi di tristezza e nostalgia degli ex bambini che ricordano la loro maestra con tantissimo affetto. “Eri una maestra esemplare”, è uno dei messaggi dei suoi ex alunni. Maestra Luisa Tolu lascia due figlie e i suoi adorati nipoti. I funerali si terranno martedì 24 giugno, alle ore 16.30, nella chiesa di Nostra Signora de La Salette, a Olbia.

