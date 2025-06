La riunione al Consiglio comunale di Olbia.

Sarà una seduta densa di contenuti quella prevista per domani nel Consiglio comunale di Olbia, dove l’Aula sarà chiamata a esaminare ben diciannove punti inseriti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti destinati a generare maggiore dibattito, figurano due mozioni presentate dalle forze di opposizione che riportano l’attenzione su due temi di forte interesse pubblico: l’accesso all’isola di Tavolara e la gestione dell’igiene urbana nel centro cittadino.

In particolare, il Partito Democratico ha protocollato una richiesta formale affinché venga revocata l’ordinanza sindacale attualmente in vigore che vieta l’arrampicata verso la cima dell’isola di Tavolara. Secondo i proponenti, l’interdizione totale andrebbe sostituita da una regolamentazione puntuale dei percorsi, che tenga conto delle difficoltà morfologiche dell’area, ma che allo stesso tempo consenta una fruizione responsabile e controllata dei sentieri. A tal proposito, la mozione sollecita l’Amministrazione ad aprire un tavolo di confronto tra istituzioni, enti competenti e soggetti interessati, al fine di elaborare un piano condiviso per la valorizzazione e la sicurezza dell’isola.

Al centro della seconda mozione, invece, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che di recente è stato oggetto di una revisione da parte della Giunta comunale. Le modifiche, già formalizzate in una delibera, prevedono un aggiornamento delle condizioni contrattuali, con una rimodulazione degli importi e una riorganizzazione del servizio, che dovrebbe portare a un aumento delle frequenze dei passaggi per il ritiro porta a porta.

Nel corso della stessa seduta, i consiglieri saranno inoltre chiamati a esprimersi su un altro provvedimento rilevante per i cittadini: l’approvazione del nuovo Regolamento Tari e la definizione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti per l’anno in corso. Un tema che, come sempre, promette di accendere il confronto tra maggioranza e opposizione, in un contesto che si preannuncia particolarmente animato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui