“Topi nella scuola elementare”. Mamme preoccupate a Olbia

Genitori allarmati per la presenza dei topi nella scuola di Olbia.

Nella scuola elementare ”Maria Rocca”, a Olbia, ci sarebbero topi. Nell’istituto di via Vicenza sono state installate alcune trappole per catturare i roditori. Così i genitori hanno scoperto la presenza degli animali e hanno espresso la loro preoccupazione per i loro figli.

Una delle mamme ha segnalato la presenza delle trappole per i topi in diverse aree dell’istituto olbiese, quelle che consistono in una scatola con un’esca dove l’animale entra dentro e resta incollato senza riuscire a uscirvi, ma ha segnalato che non è stata eseguita la disinfestazione. “Non c’è stato ancora un intervento, e mi fa anche schifo pensare che mio figlio va a scuola lì”, ci ha spiegato la donna.

