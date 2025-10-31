Sorpresa per i concerti di Vasco a Olbia: biglietti di nuovo disponibili

Di nuovo in vendita i biglietti del concerto di Vasco.

I biglietti per le due date di Vasco Live 2026 a Olbia Arena erano andati sold out in brevissimo tempo già nel mese di luglio, a poche ore dalla messa in vendita. Oggi è stata riaperta la vendita per i concerti del 12 e 13 giugno 2026. Tantissimi fan del rocker italiano che non li hanno potuti acquistare hanno potuto riacquistarli.

LEGGI ANCHE: Fiori (Federalberghi): “Vasco, sport e crociere: Olbia ha bisogno di tutto il turismo”

I motivi dietro la messa in vendita di altri biglietti è legato all’ampliamento dell’Olbia Arena, dopo il sopralluogo che si è tenuto nei giorni scorsi e ad altre disponibilità. Così è stata riaperta la vendita di un numero limitato di nuovi biglietti per entrambe le date. Anche questi biglietti in pochi minuti sono stati polverizzati. Prima quelli per il 13 giugno e stanno terminando anche quelli per il 12.

Quali biglietti sono tornati in vendita.

I Pit Gold e i Vip Gold non sono più disponibili perché sono andati sold out letteralmente in pochissime ore. Dunque resta qualche biglietto relativo al posto unico. I biglietti in vendita nel circuito Ticketone e VivaTicket.

Le due date di Vasco Rossi sono molto attese a Olbia ed è la prima volta che la città ospita un suo concerto. L’Olbia Arena, che ha ospitato il Red Valley per tre anni consecutivi, sarà il teatro di questo grande evento che porterà tantissimi visitatori nella città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui