Disagi nei collegamenti Santa Teresa-Corsica, salta una corsa

Ancora disagi nei collegamenti tra Santa Teresa e Corsica.

Negli ultimi giorni, le partenze dal porto di Santa Teresa verso la Corsica hanno subito interruzioni che hanno suscitato malumore tra pendolari e autotrasportatori. Giovedì sera, infatti, la luce di segnalazione di una boa all’ingresso del porto non ha funzionato, costringendo la Moby Bunifazziu a cancellare l’ultima corsa. Una situazione analoga si è ripetuta ieri sera, quando la partenza delle 19 è stata anch’essa sospesa.

Negli ultimi tempi, le quattro corse quotidiane previste sono così ridotte a tre, creando disagi e incertezze tra chi si sposta regolarmente tra la Sardegna e la Corsica. Il guasto all’illuminazione della boa, peraltro, non è un problema recente, ma prolungato nel tempo senza che siano state trovate soluzioni definitive.

Attualmente, il collegamento tra Santa Teresa e Bonifacio è garantito esclusivamente dalla Moby Bunifazziu, mentre la Ichnusa è attesa a riprendere il servizio soltanto a partire dal prossimo gennaio. L’entrata in servizio della Moby Bunifazziu aveva rappresentato la conclusione di una lunga fase di difficoltà e critiche, durante la quale il tradizionale collegamento marittimo tra Sardegna e Corsica era stato praticamente sospeso per l’assenza di una nave disponibile.

