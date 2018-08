L’allerta della Protezione civile dalle 12 di domani.

Questa estate non regala pace. Dopo una settimana scarsa di tregua, torna il maltempo a Olbia e in Gallura. Per la giornata di domani, il bollettino meteo segna la consueta nuvoletta con il lampo. Un’icona che abbiamo imparato a capire che non promette mai nulla di buono. E così, come previsto dalla normativa regionale, la Protezione civile ha emesso il classico bollettino di allerta di rischio idrogeologico, con codice giallo.

La raccomandazione a fare attenzione dagli uffici della Regione parte dalle 12 fino alle 21 di domani. Ovvero, durante il picco del temporale previsto. Per la giornata di venerdì poi dovrebbe tornare a splendere il sole, mentre nel weekend è atteso un forte Maestrale.

(Visited 2.225 times, 2.227 visits today)