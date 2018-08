La pozza è comparsa stamattina a Golfo Aranci.

La pozza è ricomparsa questa mattina, dopo le prime luci dell’alba. Un rigagnolo maleodorante, che taglia la parte alta della Terza spiaggia di Golfo Aranci. Qualcuno ci ha messo in mezzo una sedietta di plastica, per farla notare agli altri bagnanti. Come se la puzza non fosse abbastanza ad indicare che qualcosa non va.

Ancora tracce di liquami sono affiorati tra la sabbia. E come domenica scorsa, sono dovuti intervenire gli uomini della Guardia costiera per verificare la situazione e svolgere quelle indagine propedeutiche al lavoro dell’Arpas, l’Agenzia regionale per l’ambiente. Tra l’incredulità e la rabbia dei bagnanti.

Anche in questa occasione è stata scongiurata la contaminazione dell’acqua del mare. La pozza sarebbe provocata da un guasto ad una condotta fognaria nella zona del centro. L’area della spiaggia dove si trova la pozza non è ancora stata delimitata, in attesa di capire se si ritragga autonomamente come la volta scorsa.

