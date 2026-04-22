Un esperto di orizzonti visibili ha fotografato la Toscana dalla Gallura

Non uno scatto casuale, ma una scelta precisa e con le condizioni ottimali: l’unica possibilità per vedere la Toscana dalla Gallura. Non a occhio nudo, ovviamente, ma fanno comunque impressione le immagini del monte Amiata scattate dal Limbara. Due punti che si trovano a una distanza di 304 chilometri: il tetto della Gallura e una cima che si trova tra Grosseto e Siena.

Longaron: “Ho trovato le condizioni ideali”

“Era da tempo che sognavo di fare questi scatti, finalmente ho trovato le condizioni ideali”. Fabio Longaron, esperto di meteo e di fotografia, ha unito queste due passioni. Ma ci ha provato due volte senza portare a casa il risultato. “Io vivo in provincia di Lucca e avevo raggiunto il monte Amiata per cercare di vedere il Limbara, ma in quella direzione c’erano le faggete che coprivano l’orizzonte – spiega -. Ora son riuscito a fare il contrario e, al secondo tentativo, ci sono riuscito”. Il 4 aprile c’era un po’ di foschia inattesa che ha fatto saltare tutto, ma Fabio ci ha riprovato. “All’alba del 7 aprile ho trovato le condizioni ottimali: ho raggiunto i 1.362 metri sul Limbara, 20 sotto l’altezza massima con le antenne e sono riuscito a documentare i 1.738 metri dell’Amiata”. Per gli appassionati della materia rivela che tipo di attrezzatura abbia usato: “Avevo una Canon Eos 90D con obiettivo Tamron da 600 millimetri.

Dal ponte wi-fi alla fotografia

Gli “orizzonti visibili” erano stati anche l’argomento della sua tesi di laurea e sapeva bene di questa possibilità. Dieci anni fa tra quei due punti era stato fatto un collegamento wi-fi da record. “Servivano le condizioni ottimali da entrambe le parti. La luce del sole dev’essere appena dietro l’orizzonte, perché acuisce i contrasti con le terre visibili. Per l’Amiata serve una forte rifrazione atmosferica che permette di vedere più lontano, questa ce l’hai quando c’è l’anticiclone e viene maggiorata ulteriormente dal mare freddo“. Longaron è riuscito a mettere in fila tutte queste condizioni necessarie per creare un ponte visivo tra la Sardegna e l’Italia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui