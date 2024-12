Il tradizionale albero di Natale a Cala Moresca

Da alcuni anni una volontaria di Golfo Aranci crea l’albero di Natale di Cala Moresca.

Da alcuni anni una volontaria di Golfo Aranci, aiutata da alcuni amici, impreziosisce con un albero di Natale lo splendido “quadro” naturale che si presenta a chi visita la spiaggia di Cala Moresca, con un albero.

Con l’isolotto di Figarolo che si affaccia tra i due costoni di roccia in cui è incastonata l’intima spiaggetta, in cui l’albero di Natale, creato con materiale di recupero – pezzi di rami trovati nei dintorni – e alimentato con batterie, illumina le serate di chi si avventura fino a lì in cerca di un po’ di natura incontaminata e tranquillità, con una sorpresa che amplifica lo spirito natalizio di questo periodo.

Il tema.

L’albero natalizio di Cala Moresca quest’anno ha uno stile marinaresco. È stato, infatti, addobbato con oggettini in legno che riproducono stelle marine, timoni, pesci,all’insegna delle tradizioni lavorative locali. Ma capita che dei passanti ignoti vogliano contribuire al suo addobbo appendendoci piccoli oggetti che seguono il tema.

Perchè è nata la tradizione.

Quest’anno l’albero è stato pesantemente danneggiato dalle intemperie, diverse volte, ma è stato immediatamente ripristinato. La volontaria, che preferisce restare anonima, ci ha spiegato il motivo per cui ha dato origine a questa tradizione: “Lo faccio in memoria di mio nonno – racconta -. È stato custode della casetta che si affaccia su Figarolo, dove ha abitato per tantissimi anni”.