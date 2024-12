Avanza la pista ciclabile di Olbia e proseguono i lavori del parco Mogadiscio

Il parco di Mogadiscio prende forma a Olbia.

Va avanti il progetto per la realizzazione del progetto iti a Olbia, che comprende la realizzazione della pista ciclabile, il teatro Michelucci e il parco Mogadiscio. In zona Sacra Famiglia sta procedendo il cantiere della pista ciclopedonale e della realizzazione del grande parco di Mogadiscio.

Ora la pista ciclopedonale è maggiormente percorribile e sono state eliminate le barriere sull’area cantiere nautico Moro. Dunque la pista è parzialmente percorribile fino al cantiere di Mogadiscio, al livello dei piloni della sopraelevata, dove si stanno realizzando le strutture del parco.

Nell’area dietro Sacra Famiglia si stanno realizzando delle opere di pulizia, con la rimozione di rifiuti, carcasse di barche ed erbacce. In seguito saranno rimossi i moli, sistemate le aree verdi, con la piantumazione di alberi e prato. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di fine anno, ha fatto sapere che stanno procedendo anche i lavori per la realizzazione del teatro Michelucci e che i lavori a Mogadiscio sono in fase avanzata.

”Si sta realizzando l’asportazione di quegli ulteriori resti di decenni di ammasso di rifiuti – ha detto Nizzi – . Stiamo pulendo tutto, stiamo mettendo apposto le piante e questo darà a noi olbiesi una grande possibilità di vivere sul mare sull’acqua, così come all’interno della peschiera, perché le isole verranno messe in ordine. Un progetto avveniristico per il prossimo anno”.

