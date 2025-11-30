Palau in festa per due centenarie: “Le radici del nostro territorio”

Doppia festa a Palau per due centenarie

Sono giorni importanti per la comunità di Palau, due paesane hanno tagliato un grande traguardo: sono diventate centenarie. “Qualche giorno fa abbiamo festeggiato un traguardo straordinario i 100 anni di zia Salvatorica e zia Caterina donne che con il loro sorriso, rappresentano la memoria più autentica palaese”, spiega l’assessora alle Politiche sociali Paola Esposito. “Loro sono testimoni viventi di un tempo che non va dimenticato, un ponte prezioso tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati”.

“La loro longevità non è solo un numero: è un patrimonio di valori, di ricordi e di esperienza che arricchisce tutta la nostra comunità. Un esempio di resilienza, di amore per la vita e di quella forza silenziosa che ha costruito le radici del nostro territorio – conclude -. Ancora tanti auguri a Salvatorica e Caterina da tutti noi e da tutta Palau”.