Tragedia a Orosei, bimbo di un mese muore improvvisamente

Probabile arresto cardiaco.

Questa mattina il paese di Orosei è stato sconvolto da una tragedia. Un bambino di un solo mese è morto improvvisamente. Dai primi accertamenti sembra che il piccolo bimbo Dario sia morto per un arresto cardiaco.

La madre del piccolo quando si è resa conto che il bambino non stava bene si è recata immediatamente dalla pediatra, che pare abbia fatto il possibile per salvargli la vita. Ha richiesto, inoltre, l’intervento dell’elisoccorso anche se ormai non c’era più nulla da fare per il bimbo.

Si sta cercando di capire cosa sia accaduto al piccolo. L’intero paese sconvolto dalla notizia, si stringe intorno alla famiglia del piccolo Dario.

