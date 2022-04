L’incidente mortale sulla strada per Luras.

Incidente mortale, questa mattina, poco dopo le 9, sulla strada per Luras. All’altezza della provinciale 126, in direzione San Leonardo, un centauro, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nello scontro della moto contro l’autobus.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per il conducente delle due ruote non c’era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.