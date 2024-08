L’incidente tra due auto dopo Venafiorita a Olbia.

È di un morto e di un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto, poco dopo le 13, sulla Sp24, la strada che collega Olbia con Loiri, all’altezza di Venafiorita. Stando alle prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

Per il conducente di un’auto, G. C. residente nel comune di Olbia, non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato all’ospedale di Olbia. Le due auto si sono schiantate sul lungo rettilineo che da Olbia porta a Loiri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia stradale.

