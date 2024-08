Maxi incidente nella galleria di Budoni, lunghe code e un ferito

L’incidente sulla 131 dcn a Budoni.

Incidente stradale poco prima delle 20 nella galleria “S’Iscala” nella 131 dcn nel comune di Budoni. In un tamponamento sono rimaste coinvolte 4 macchine e una moto.



La squadra dei vigili del fuoco di Siniscola ha lavorato per mettere in sicurezza i veicoli. Fortunatamente solo un passeggero di una delle 4 auto coinvolte è stata lievemente ferita e trasportata dal 118 all’ospedale.



Il traffico ha subito gravi rallentamenti per via della chiusura della galleria per le operazioni.

Sul posto presente anche la polizia per la viabilità

